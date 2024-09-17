Водоканали на межі виживання: тарифи на воду можуть зрости

Асоціація "Укрводоканалекологія" наголосила, що нині в Україні необхідно підвищити тарифи на воду. Зокрема мовиться про водопостачання та водовідведення.

Тарифи на воду можуть підняти

Президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що тарифи на воду не переглядалися з 2021 року. Після цього, у 2023 році, була спроба встановити нові ціни, але уряд зупинив цей процес "незаконно".

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На його погляд, водоканали нині перебувають на межі виживання, а їх працівники отримують дуже малу зарплату – 13 тисяч гривень.

Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема,

– сказав він.

Нині один куб води разом із водовідведенням коштує в середньому 30 гривень, хоча мав би – 40 гривень.

Нагадаємо! У великих містах тарифи на воду встановлює НКРЕКП, а от у менших населених пунктах вартість регулюють місцеві водоканали. Тож там вони можуть підняти вартість води самостійно.