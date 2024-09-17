Тарифы на воду могут поднять

Президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий заявил, что тарифы на воду не пересматривались с 2021 года. После этого, в 2023 году, была попытка установить новые цены, но правительство остановило этот процесс "незаконно".

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На его взгляд, водоканалы сейчас находятся на грани выживания, а их работники получают очень маленькую зарплату – 13 тысяч гривен.

Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема,

– сказал он.

Сейчас один куб воды вместе с водоотводом стоит в среднем 30 гривен, хотя должен был бы – 40 гривен.

Напомним! В крупных городах тарифы на воду устанавливает НКРЭКУ, а вот в меньших населенных пунктах стоимость регулируют местные водоканалы. Поэтому там они могут поднять стоимость воды самостоятельно.