Тарифи на воду можуть підняти

Президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що тарифи на воду не переглядалися з 2021 року. Після цього, у 2023 році, була спроба встановити нові ціни, але уряд зупинив цей процес "незаконно".

Читайте також Чи буде світло взимку та чи реально закопати ЛЕП під землю: як Україна готується до важкої зими

На його погляд, водоканали нині перебувають на межі виживання, а їх працівники отримують дуже малу зарплату – 13 тисяч гривень.

Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема,

– сказав він.

Нині один куб води разом із водовідведенням коштує в середньому 30 гривень, хоча мав би – 40 гривень.

Нагадаємо! У великих містах тарифи на воду встановлює НКРЕКП, а от у менших населених пунктах вартість регулюють місцеві водоканали. Тож там вони можуть підняти вартість води самостійно.