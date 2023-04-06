Тарифи на воду у квітні: чи відбудеться заплановане підвищення

Напочатку березня у НКРЕКП повідомили про заплановане підвищення тарифів, яке мало відбутися у квітні та у липні. Втім, у квітні тарифи на водопостачання та водовідведення в українських водоканалах залишилися незмінними.

Це уже друге відкладання підвищення тарифів для споживачів після того, як НКРЕКП скасувала своє рішення переглянути їх у грудні 2022 року.

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Встановлення тарифів є надзвичайно відповідальним та складним процесом, який потребує врахування низки чинників. Враховуючи зазначене та отримані зауваження до проєктів тарифів, на засіданні Комісії у формі відкритого слухання 30 грудня 2022 року Регулятором було прийнято рішення про доопрацювання відповідних постанов НКРЕКП,

– повідомили в комісії.

Які тарифи діють зараз

Тарифи, що діють зараз, були встановлені 1 січня 2022 року. Під час війни вони не переглядалися.

Заплановане у 2023 році підвищення збиралися провести у 2 етапи. Очікувалося, що квітні тариф зросте в середньому на 12,3%, а у липні – ще на 14,1%. Провести корегування тарифів хотіли у зв'язку з такими чинниками: