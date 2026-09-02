Москва знайшла лазівку для підсанкційного газу: "тіньовий флот" Росії різко зріс

Менш ніж за рік Росія майже вдвічі збільшила кількість танкерів, які нелегально перевозять скраплений природний газ із підсанкційного проєкту Arctic LNG 2. Так Москва намагається наростити прибутки від експорту СПГ, попри західні обмеження.

Як збільшився "тіньовий флот"

За даними аналізу з відстеження суден, наразі щонайменше 20 суден обслуговують цей проєкт в Арктиці. Більшість із них мають непрозору структуру власності, що свідчить про приналежність до "тіньового флоту", пише Bloomberg.

Останнім до цього переліку додалося судно російського виробництва, яке має удосконалений льодовий клас. Це вже другий танкер такого типу, розрахований на проходження крижаних вод впродовж усього року.

Слід додати, що наприкінці грудня суден для перевезення СПГ з Арктики у Росії було лише 11.

Хто залишається головним покупцем СПГ

Наразі Росія активно шукає нові можливості для збуту газу, який раніше постачала до Європи трубопроводами. Після втрати європейського ринку Кремль дедалі більше робить ставку на експорт СПГ.

Щоправда, санкції США та Європи проти проєкту Arctic LNG 2 змусили окупантів відкласти ідею потроїти виробництво газу до 2030 року, але завод продовжує працювати. Для цього і був різко збільшений "тіньовий флот".

Москва створює логістичні можливості для постачання дедалі більших обсягів СПГ з Arctic LNG 2 до Азії,

– пояснив засновник аналітичного центру Arctic Institute Мальте Гумперт.

Втім, є важливий нюанс, адже підсанкційний СПГ з Росії наразі купує лише Китай.

Це зближає Пекін та Москву. Експорт енергоносіїв морем та трубопроводом допомагає підтримувати тісні зв'язки між країнами, але й все більше посилює залежність Росії від Китаю.

Нагадаємо, зараз Кремль відчайдушно намагається захистити свої нелегальні морські шляхи. Наприкінці серпня британські військові зафіксували пересування російських військових кораблів, які супроводжували підсанкційні вантажні судна через Ла-Манш.

Тим часом радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що "тіньовий флот" залишається для Путіна чи не єдиним інструментом фінансування війни, тому Захід має переходити від часткових обмежень до повної економічної ізоляції Росії.