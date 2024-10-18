Тоді все одразу налагодиться: як покласти край тіньовому транспортуванню нафти

Потужність Росії щодо транспортування нафти на старих незастрахованих суднах виросла на 70% з 2023 року. Однак інші західні видання писали про російський газовоз з тінього флоту, який ніхто не хотів прийняти.

Про це 24 Каналу розповів експерт з економіки Максим Блант, додавши, що має бути цілеспрямована робота з портовими інфраструктурами, а також з владою країн, які приймають ці танкери. Головні методи, які зараз працюють – це шантаж і підкуп.

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Який є вихід із ситуації

Лише загроза повторних санкцій і пропозиція якоїсь альтернативи може покласти край роботі тіньового флоту. Наприклад, можна запропонувати країнам купувати нафту з ОАЕ чи з Венесуели, але не з Росії. Втім одними лише погрозами нічого не досягти.

Можна, наприклад, сказати, що начальник порту, який дасть найбільше відмов російським суднам з тіньового флоту, отримає річну премію. Тоді все одразу налагодиться,

– зауважив Максим Блант.

Варто розуміти, що нормальне транспортування нафти відбувається на судні, яке застраховане. А це можливо лише, якщо у контракті вказано, що ціна нафти нижча, ніж так звана "цінова стеля". Російським компаніям указом Владіміра Путіна заборонено продавати нафту за такими цінами.

Друга причина – компанії самі хочуть продавати якнайдорожче. Тому вони користуються послугами тіньового флоту. Якщо є бажання продавати нафту не за 60 доларів, а за 72 – тоді треба брати старі танкери й використовувати їх.

"Вплив санкцій змушує росіян шукати ці танкери, йти на ризик, що в деяких портах їх не приймуть. Вони можуть втонути, а страхування не виплатять. Тобто немає входження у відповідну інфраструктуру, тому ризики великі", – пояснив експерт з економіки.