Як російські тіньові танкери забруднюють світові води нафтою

Темну нафтову пляму виявили за 100 кілометрів від узбережжя Шотландії, Її ідентифікували як слід від танкера Innova, який транспортував 1 мільйон барелів нафти.

Обхід західних санкцій

Як повідомляють у Politico, Innova є частиною так званого "тіньового флоту" – старих суден, які обходять західні санкції, транспортуючи російську нафту та інші заборонені товари.

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Саме ці судна часто спричиняють екологічні катастрофи, залишаючи сліди нафтових розливів у світових водах. Спільне розслідування Politico та SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять нафтових розливів від таких суден з 2021 року в Таїланді, В’єтнамі, Італії та Мексиці.

Наприклад! Танкер Aruna Gulcay спричинив нафтову пляму довжиною 47 кілометрів, що свідчить про масштаб загроз, які несуть ці судна для навколишнього середовища.