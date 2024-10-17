Як російські тіньові танкери забруднюють світові води нафтою

17 жовтня 2024, 19:03
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Politico

Темну нафтову пляму виявили за 100 кілометрів від узбережжя Шотландії, Її ідентифікували як слід від танкера Innova, який транспортував 1 мільйон барелів нафти.

Обхід західних санкцій

Як повідомляють у Politico, Innova є частиною так званого "тіньового флоту" – старих суден, які обходять західні санкції, транспортуючи російську нафту та інші заборонені товари. 

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Саме ці судна часто спричиняють екологічні катастрофи, залишаючи сліди нафтових розливів у світових водах. Спільне розслідування Politico та SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять нафтових розливів від таких суден з 2021 року в Таїланді, В’єтнамі, Італії та Мексиці.

Наприклад! Танкер Aruna Gulcay спричинив нафтову пляму довжиною 47 кілометрів, що свідчить про масштаб загроз, які несуть ці судна для навколишнього середовища.

Чому тіньові танкери спричиняють екологічні катастрофи

Як повідомляють експерти, ці судна не дотримуються міжнародних стандартів безпеки, не проходять належного обслуговування і часто скидають нафтовий шлам. Судна також вимикають транспондери, щоб уникнути відстеження, тому більшість інцидентів залишаються непоміченими.