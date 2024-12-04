Вже з 1 грудня українці отримали можливість подати заяву на отримання тисячі Зеленського через Дія. А вже 4 грудня Укрпошта почала виплати за програмою Зимова є-Підтримка.

На що можна витратити тисячу Зеленського

Витратити гроші можна на чималу кількість речей, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Так до цього списку входять:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

На що можна витратити виплату отриману через Укрпошту

Укрпошта може допомогти клієнтам витратити кошти на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва.

Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1 000 гривень, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності,

— заявив Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти.

Зокрема у стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або благодійність.

Зауважте! Смілянський нагадав про спільний для Укрпошти та Київської школи економіки благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин.