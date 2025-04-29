Мільярдні втрати: як на українську економіку вплине скасування торговельного безвізу з ЄС

У червні Євросоюз планує скасувати торговельний безвіз з Україною. Це може завдати серйозного удару по аграрному сектору та призвести до падіння ВВП.

Як скасування безвізу вплине на економіку України

Призупинення лібералізованої торгівлі між Україною та Європою може призвести до втрати мільярдного валютного виторгу, повідомляє 24 Канал.

Детальніше Ціна солідарності: як по Україні вдарить скасування торговельного безвізу з ЄС

Для Києва цей експорт є життєво важливим, адже він підтримує опору та стійкості країни в умовах повномасштабної війни та скорочення допомоги з боку США. Скасування торговельного безвізу може завдати серйозного удару по аграрному сектору України.

Зауважте! За оцінками Українського клубу аграрного бізнесу, агроекспортери можуть втратити до 3,3 мільярда євро, а економіка країни – до 2,5% ВВП цьогоріч.

Чи впораються аграрії з новими правилами

Нині морські порти досі переважно заблоковані й працюють лише для перевезення сипучих вантажів, тож продаж українських перероблених та фасованих продуктів залежать винятково від "Шляхів солідарності":

Якщо ми не зможемо замінити наші традиційні ринки європейськими, деякі з цих продуктів взагалі не вироблятимуться, що вплине на ВВП України. Крім потенційної втрати 2,5% ВВП до кінця року, анулюють прогноз НБУ щодо зростання на 3,6%,

– каже Голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.

У такому разі також скоротяться податкові надходження, а оскільки ЗСУ повністю фінансуються з державного бюджету, це може послабити оборонні можливості країни.

Водночас експертка з питань торговельної політики Центру європейської політики Світлана Таран говорить, що українські аграрні компанії навряд чи зможуть швидко переорієнтуватися на нові ринки та укласти альтернативні контракти.

Минулого року ЄС зберіг позитивне сальдо торгівлі з Україною у розмірі 10 мільярдів євро, а загальний обсяг двосторонньої торгівлі сягнув майже 50 мільярдів євро – нагадування про те, що ці відносини є далеко не односторонніми.

Важливо! У разі скасування "торговельного безвізу" Україна знову торгуватиме з ЄС за правилами, які діяли до 2022 року. Це означає, що обсяги безмитного експорту можуть фактично повернутися до рівня 2021 року, коли після перевищення лімітів на продукцію застосовувалися мита.