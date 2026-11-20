Велика Британія та Європейський Союз погодили нові правила торгівлі, які мають полегшити обмін товарами та зменшити витрати бізнесу. Ці домовленості мають стати частиною перезавантаження відносин після Brexit.

Про що доовилися Британія та ЄС

Після тривалих переговорів сторони домовилися про масштабне спрощення торгівлі продовольством. Про це стало відомо після саміту ЄС та Великої Британії, який відбувся 20 листопада, повідомляє Reuters.

Нові правила дозволять експортувати тваринну та рослинну продукцію, зокрема насіння та м'ясні вироби, без бюрократичних сертифікатів і виснажливих перевірок на кордонах.

За попередніми підрахунками британського уряду, це рішення щороку вливатиме в економіку країни до 5,1 мільярда фунтів стерлінгів, або ж 6,7 мільярда доларів.

Угода, якої ми досягли разом, – це перемога для обох сторін. Думаю, ми всі можемо впевнено сказати, що це хороший день для Британії і хороший день для Європи,

– наголосив британський прем’єр Енді Бернем після саміту.

Ще одна домовленість передбачає об’єднання систем торгівлі викидами Великої Британії та Євросоюзу. Це означає, що товари з обох сторін, зокрема сталь, звільнять від прикордонних вуглецевих мит одна одної.

Такий крок важливий для виробників, які продають продукцію на обох ринках. Узгодження систем має зменшити додаткові витрати, пов’язані з викидами парникових газів, і спростити торгівлю промисловими товарами.

Чому Лондон змушений грати за правилами ЄС

Попри економічні бонуси, Британії доведеться піти на серйозні компроміси для глибшої співпраці з блоком.

Лондон хоче отримати особливий статус у межах європейської ініціативи "Зроблено в Європі", щоб британські автомобілі могли претендувати на підтримку через державні закупівлі та субсидії ЄС.

Однак щоб отримати його, Британіян має синхронізувати свою політику з жорсткими правилами ЄС, зокрема, щодо імпорту дешевих китайських електромобілів. У цьому сторони поки не дійшли згоди.

Те, про що ми оголошуємо сьогодні, ймовірно, є межею того, чого ми можемо досягти в межах роботи цього парламенту,

– визнав Бернем.

Нагадаємо, раніше Євросоюз вимагав від Великої Британії наблизити торгівельні правила до європейських, зокрема щодо імпорту китайських автомобілів.Однак Лондон не хотів відмовлятися від самостійної політики після Brexit.