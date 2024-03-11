Майже 17 мільярдів доларів: товарообіг України побив тогорічні показники

За два перших місяці 2024 року товарообіг Україні перевищив на 2% показники за аналогійний період торік. Його загальна сума склала 16,8 мільярда доларів.

Показники товарообігу України

Тож за січень-лютий ми імпортували товарів на 10 мільярдів доларів, а експортували — на 6,8 мільярда доларів. Проте оподаткований імпорт склав 8,8 мільярда доларів, а це 88% від загального обсягу.

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Податкове навантаження на 1 кілограм оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року склало 0,47 долара за кілограм, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше Україна імпортувала з Китаю – на 2 мільярди, Польщі – 1,1 мільярда та Німеччини – 769 мільйонів доларів. Натомість лідерами серед експорту стали: Польща – 649 мільйонів, Іспанія – 624 мільйонів та Китай – 504 мільйони доларів.

Що найбільше імпортувала Україна

Близько 67% імпорту України на початку року склали:

машини, устаткування та транспорт – 3,5 мільярда доларів. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,3 мільярда гривень, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – 1,8 мільярда доларів. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,8 мільярда гривень, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні – 1,3 мільярда доларів. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 20 мільярдів гривень, що складає 24% надходжень митних платежів.

Що найбільше експортували

продовольчі товари – 4,5 мільярда доларів;

метали та вироби з них – 726 мільйонів доларів;

мінеральні продукти – 587 мільйонів доларів.

За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 мільйона гривень.