Удар по Канаді: Трамп анонсував масштабну закупівлю добрив у Білорусі

Глобальний ринок агрохімії стоїть на порозі серйозних потрясінь через несподіваний геополітичний розворот Вашингтона. Пошук дешевших ресурсів змушує американську владу переглядати партнерства та звертатися до підсанкційних країн.

Чому США змінюють постачальника добрив

Президент Дональд Трамп офіційно підтвердив підготовку масштабної угоди із закупівлі білоруського калію, який є критично важливою сировиною для аграріїв. Таке рішення стало наслідком загострення торговельної суперечки з Канадою, яка досі залишалася головним експортером цих добрив на американський ринок, пише Bloomberg.

У своїй соціальній мережі Truth Social американський лідер наголосив, що нова ціна буде значно нижчою за канадську. "Це дуже гарна новина для наших фермерів і скотарів", – зазначив Трамп, намагаючись заспокоїти аграрний сектор напередодні проміжних парламентських виборів.

Важливо! Наразі американські аграрії, які є ключовим електоратом Республіканської партії, відчувають шалений фінансовий тиск. Високі ціни на дизельне пальне, розрив ланцюгів постачання через війну в Ірані та взаємні мита між США та Канадою суттєво збільшують вартість вирощування врожаю. Хоча Трамп завбачливо не поширив нові тарифи на канадську нафту та критичні мінерали, загроза обмеження поставок калію змусила Білий дім шукати екстрені альтернативи.

Що відомо про передісторію співпраці з Білоруссю

До запровадження жорстких західних санкцій за політичні репресії та підтримку російської агресії проти України, експорт калію був головною "золотою жилою" для режиму Олександра Лукашенка. За даними Міністерства сільського господарства США, у досанкційному 2021 році Мінськ продав американцям понад 700 тисяч тонн калійних добрив. Це була лише крапля в морі порівняно з 13 мільйонами тонн загального імпорту, де 90% традиційно забезпечувала Канада.

Проте геополітична крига почала скресати ще раніше. Нагадаємо, цьогоріч Вашингтон уже скасував частину обмежень на білоруські добрива в рамках тіньової угоди, за якою диктаторський режим звільнив сотні політичних в'язнів. Тепер ця поступка перетворюється на повноцінний економічний інструмент у торговельній війні США проти своїх найближчих сусідів.