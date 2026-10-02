США забрали у Європи мільйони: Трамп знайшов для грошей інше призначення

Адміністрація Дональда Трампа забрала десятки мільйонів доларів військової допомоги у Європи та близькосхідних країн. Натомість фінансування отримають уряди Латинської Америки, які дотримуються консервативного курсу.

Які гроші перенаправили США

Йдеться про 52 мільйони доларів, які раніше були схвалені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, пише The Washington Post.

Однак у вересні Державний департамент повідомив Конгрес, що хоче змінити призначення коштів.

Тоді Сенаторка Жанна Шахін та конгресмен Грегорі Мікс виступили проти такого рішення й заблокували перенаправлення фінансування.

Однак адміністрація Трампа вирішила не зважати на це блокування. У середу Конгрес повідомили, що Вашингтон продовжить реалізацію плану.

У результаті мільйони перенаправляють чотирьом країнам Латинської Америки:

Панамі;

Перу;

Еквадору;

та Колумбії.

Директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро вже попередив, що в Європі сприймуть це як тривожний сигнал.

Це посилить відчуття, що європейців можуть залишити напризволяще, якщо вони не пройдуть перевірку на лояльність,

– зазначив експерт.

Чому демократи б'ють на сполох

Демократи незадоволені рішенням адміністрації. У своєму листі до держсекретаря Марко Рубіо вони назвали такі дії прямим порушенням законодавчих вимог та встановлених обмежень.

Особливе питання у законодавців виникло щодо коштів для Словаччини та Північної Македонії. Вони були передбачені законодавством США про додаткове фінансування України та призначалися для держав, які постраждали від війни Росії.

Обидві палати Конгресу надали ці кошти для дуже конкретної мети: підтримки України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення Росії,

– зазначили законодавці.

Вони додали, що виконавча влада не має необмежених повноважень перенаправляти ці гроші на інші політичні пріоритети або до країн, які не мають до них стосунку.

Однак у Держдепі наполягають, що перекидання коштів на Західну півкулю повністю відповідає новій Національній стратегії безпеки США. Вони нбито мають допомогти боротися з нарко-тероризмом та посилити безпеку Панамського каналу.

Нагадаємо, Конгрес США схвалив ці кошти ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді адміністрація Джо Байдена активно закликала країни Європи передавати Україні необхідну для оборони зброю. Фінансування ж виділили, щоб допомогти іноземним державам, які віддали свої старі запаси Києву.