Трамп запустить власну криптовалютну платформу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про створення бізнесу під назвою The DeFiant Ones. Ця платформа буде пов'язана з криптовалютою

Трамп запускає нову платформу

Трамп зазначив, що звичайні американці зазнали тиску з боку великих банків і фінансової еліти. Проте наразі деталей проте, що таке The DeFiant Ones немає.

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Тож нині не відомо, чим саме займатиметься сайт. Можливо це буде торгова платформа, чи просто вебсайт про крипту.

Сини Трампа Дональд-молодший і Ерік припустили, що проєкт може бути створено для допомоги людям, які не мають банківських рахунків. У 2021 році таких американців було 5,9 мільйона.

Основною метою фінансової інклюзії є покращення загального економічного добробуту осіб з низькими доходами, а заохочення людей використовувати свої важко зароблені гроші чи заощадження для купівлі високоризикованих активів може призвести до протилежного,

– сказав Тодд Філліпс, колишній директор з фінансового регулювання та корпоративного управління CAP.

У криптовалютній індустрії переважає думка, що цифрові валюти можуть розширити фінансовий доступ для населення, яке не має банківських рахунків. Однак нещодавні звіти вказують на те, що ця перспектива може не повністю відповідати дійсності.

Центр американського прогресу (CAP) не знайшов жодних систематичних доказів того, що крипто-транзакції дешевші, ніж традиційні фінансові транзакції.

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