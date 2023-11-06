Переговори з МВФ: яким буде новий транш для України

Розпочинаються переговори з МВФ, відносно розширеного фінансування EFF. Обговорюватиметься також і те, наскільки Україна виконує свої зобов'язання, відповідно до прийнятого меморандуму.

Як діятиме місія МВФ

З 6 листопада місія МВФ почне другий перегляд програми розширеного фінансування EFF. На обговоренні будуть розглядатися можливі реформи для забезпечення фінансової стабільності в Україні. Визначені заходи будуть як довгострокові, так і середньострокові.

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У фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обговорюватимуться результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі,

– повідомили у НБУ

Окремо розглядатиметься питання додаткового фінансування, яке має допомогти Україні компенсувати дефіцит бюджету. Йдеться і про регуляцію внутрішнього боргового ринку.

Місія МВФ працюватиме як онлайн, так і офлайн. Представниками України стануть делегати з різних держорганізацій, зокрема НБУ. Новий транш від МВФ буде у сумі 900 мільйонів доларів.

Як МВФ допомагає Україні

Ще 31 березня МВФ затвердили нову чотирирічну програму розширеного фінансування, розроблену спеціально для України. Загальний пакет допомоги складає 15,6 мільярда доларів.

Ця програма є частиною фонду підтримки України із загальним розміром допомоги – 115 мільярдів доларів. МВФ не тільки надасть фінансове забезпечення, а й контролюватиме реформацію української системи.