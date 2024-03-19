Транзит газу через українські магістралі не має стратегічного значення для Європи, — Чернишов

Через газопроводи України в Європу постачається приблизно 14 мільярдів кубометрів газу щорічно. Це лише незначна частка від загального споживання газу у країнах Європи.

Європа не страждатиме

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, споживання газу європейськими країнами досягає близько 350 мільярдів кубометрів на рік. А відтак, зупинка транзиту через Україну не матиме суттєвих наслідків для Європи.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Цей контракт закінчується 31 грудня 2024 року, і ми не маємо наміру укладати новий. Щоб вам було легше уявити масштаб, я вам скажу, що цей транзит становить 14 мільярдів кубометрів на рік, коли Європа споживає близько 350 мільярдів кубометрів на рік. Тож ми не говоримо про критичний обсяг.

Він також підкреслив, що "Нафтогаз" отримує від транзиту менше прибутків від транзиту, аніж коштує сам процес.

І, хоч війна триває, "Нафтогаз" продовжує інвестувати в збільшення виробництва природного газу. Чернишов вважає, що в майбутньому Україна може стати експортером газу.

Ми продовжимо інвестувати, щоб видобувати більше. А також ми заохочуємо приватні компанії, які займають 20% ринку, робити те саме,

— зазначає голова правління "Нафтогазу".

Європейська комісія також не планує вступати в переговори з Росією щодо продовження транзиту російського газу через українські газопроводи.

Україна готується до зупинки транзиту

Збудована у часи СРСР, українська Газотранспортна система відігравала ключову роль у доставці російського газу до Європи, маючи потужність перекачувати понад 140 мільярдів кубометрів палива щорічно.

Проте, з огляду на історичний досвід, зокрема так звані "газові війни", коли Росія призупиняла газопостачання до України, країна готується до сценарію "нульового транзиту". Цей крок, хоча і є викликом, не є несподіваним.

! В майбутньому планується адаптація ГТС для забезпечення внутрішніх потреб України у газі, а також для продовження транзиту до Європи через альтернативні маршрути. Одним з таких проєктів є Трансбалканський газовий коридор, який має з’єднати LNG-термінали Південної Європи з ринками Центральної Європи.

Також обговорюється можливість використання українських підземних сховищ для зберігання газу від європейських компаній, що може забезпечити додаткову надійність постачань та підтримку енергетичної безпеки в регіоні.