Чому Україна досі транзитує газ?

Це пов'язано з тим, що чинний транзитний контракт закінчиться лише наприкінці 2024 року. Угоду на транспортування російського газу через газотранспортну систему України уклали 30 грудня 2019 року.

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Після складних переговорів сторонам вдалося домовитися про гарантовані обсяги транзиту: 65 млрд кубів палива у перший рік та мінімум 40 млрд кубів щорічно протягом наступних чотирьох років.

Зауважте! Україна вже неодноразово заявляла, що не розглядає варіантів продовження контракту. Втім, деякі країни ЄС проти цього, адже стверджують, що не мають альтернативи трубопровідним постачанням з Росії.

Україна готується до зупинки транзиту газу

У минулому столітті українську Газотранспортну систему збудували як частину радянської. ГТС служила для транзиту російського газу до Європи, здатна була транспортувати щорічно понад 140 мільярдів кубів палива.

Важливо! Втрата цієї функції не пройде непомітно, проте до "нульового транзиту" готувалися. Наприклад, впливали так звані "газові війни", коли Росія перекривала газопостачання Україні.

У найближчій перспективі ГТС буде працювати на транспортування палива українським споживачам та транзит для європейських партнерів. Зокрема, розглядається Трансбалканський коридор, що з'єднає LNG-термінали Південної Європи з ринком Центральної Європи. Також розглядається можливість транспортування газу європейських компаній в підземні сховища України.

Як це вплине на споживачів

Цієї весни Україна планує провести другий стрес-тест своєї ГТС та підземних сховищ газу. Ці тести будуть перевіряти надійність роботи українських операторів під час обстрілів та у випадку припинення транзиту російського газу.

З метою поглиблення співпраці з європейськими партнерами, українська ГТС зможе працювати й без транзиту російського газу. Наскільки це вплине на галузь та споживачів, дізнаємося вже з наступного року.

Важливо! Фахівці вважають, що дефіциту газу та зниження тиску в газових трубах точно не буде. Однак це може вплинути на тарифи з транспортування ГТС та ціни на газ для кінцевих споживачів.

Транзиту не буде

Про те, що Україна точно не продовжуватиме транзит російського газу, вже неодноразово казали чиновники та міністри. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що припинення транзиту — принципова позиція України.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми розуміємо як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.

А міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що європейські компанії можуть зберігати усі отримані обсяги газу в газосховищах України. За його словами, питання транзиту російського газу в Європу територією України має дві складові — фізичну та політичну.

Фактично, транзит газу минулого року склав усього 14 мільярдів кубометрів. Це означає, що обсяги впали до 14 мільярдів кубів і, як зазначив міністр, "ніхто не замерз".

Герман Галущенко Міністр Енергетики України А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Україна – надійний партнер. Ми – не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами – то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це — форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити.

А голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що компанія отримує від російського "Газпрому" за транзит менше, ніж витрачає на послуги "Оператора ГТС". Загалом "Нафтогаз" недоотримує від російської компанії за послуги транзиту близько 1,4 мільярда доларів.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" "Газпром" сплачує дві третини від передбаченого контрактом. Близько 800 мільйонів доларів з 1,2 мільярда доларів на рік. Водночас "Нафтогаз" за контрактом зобовʼязаний бронювати всю потужність української ГТС. Тому ми зараз отримуємо менше, ніж сплачуємо "Оператору ГТС".

Цікаво! Позовна вимога "Нафтогазу" нині складає 800 мільйонів доларів. За підсумками року компанія її збільшить до майже 1,4 мільярда доларів.