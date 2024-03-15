Хитрий план

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в Європу. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, європейські компанії можуть зберігати усі отримані обсяги газу в газосховищах України.

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Міністр також нагадав, що Україна вже раніше чітко висловилася з цього приводу, а єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон також висловила думку, що не бачить потреби у продовженні цього транзиту.

Зауважте! Стосовно можливості продовження контракту не з "Газпромом", а з "якоюсь європейською країною чи компанією", міністр зазначив, що такі дискусії тривають давно. Втім, на сьогодні немає жодних угод або домовленостей на цю тему.

Чому транзиту більше не буде

Галущенко наголосив на тому, що питання транзиту російського газу в Європу територією України має дві складові — фізичну і політичну.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Фізична складова стосується безпеки постачання. Це серйозне питання для будь-якої країни, адже ніхто не хоче замерзнути без газу взимку. І тут треба відповісти на запитання: а чи можете ви прожити без цього газу? Тепер погляньмо на транзит. Контракт передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів російського газу територією України

Фактичний транзит газу минулого року склав всього 14 мільярдів кубометрів. Тобто, обсяги впали до 14 мільярдів кубів і, як зазначив міністр, "ніхто не замерз".

А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Україна – надійний партнер. Ми – не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами – то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це — форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити,

— додає Галущенко.

Він також вказав, що європейці можуть скористатися варіантом закачування усього обсягу газу, який минулого року вони отримували з Росії територією України, в українські газосховища.