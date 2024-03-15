Що відомо про постанову

Пропозицію відносно продовження дії постанови Кабміну на цей рік внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Йдеться про подальше покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу.

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Виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2024 – 2025 років, виникла необхідність продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення до 15 квітня 2025 року,

– повідомляється у пояснювальній записці

Які ціни пропонують залишити для ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг":

4 420 гривень за 1 тисячу кубічних метрів газу (з урахуванням ПДВ без тарифу за транспортування) – для виробництва теплової енергії для надання теплопостачання та гарячої води населенню;

16 390 гривень за 1 тисячу кубічних метрів газу (з урахуванням ПДВ без тарифу за транспортування) – для бюджетних установ.

Що пропонують змінити

Окремо пропонується створити іншу формулу розрахунків. Зараз вона така:

65% передається на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг";

35% – небюджетні рахунки компаній, що здійснюють теплопостачання та теплогенерацію.

Відповідно до внесеної пропозиції, у неопалювальний сезон для виробників теплової енергії, які при цьому не виробляють гарячу воду, ситуація має виглядати так:

0% перераховується на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг";

100% – небюджетні рахунки організацій, що здійснюють теплопостачання та теплогенерацію.

Зверніть увагу! При цьому, з початку опалювального сезону, розподіл має бути по формулі 60% на 40%.