Что известно о постановлении

Предложение о продлении действия постановления Кабмина на этот год внесло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Речь идет о дальнейшем возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа.

Читайте также Принудительное выселение и сокращенные выплаты: новые правила для украинских беженцев в Ирландии

Исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по снабжению горячей воды в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2024 – 2025 годов, возникла необходимость продолжить поставки природного газа производителям тепловой энергии на условиях действия Положения до 15 апреля 2025 года,

– сообщается в пояснительной записке

Какие цены предлагают оставить для ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг":

4 420 гривен за 1 тысячу кубических метров газа (с учетом НДС без тарифа за транспортировку) – для производства тепловой энергии для предоставления теплоснабжения и горячей воды населению;

16 390 гривен за 1 тысячу кубических метров газа (с учетом НДС без тарифа за транспортировку) – для бюджетных учреждений.

Что предлагают изменить

Отдельно предлагается создать другую формулу расчетов. Сейчас она такова:

65% передается на небюджетный счет "Нафтогаз Трейдинг";

35% – небюджетные счета компаний, осуществляющих теплоснабжение и теплогенерацию.

Согласно внесенному предложению, в неотапливаемый сезон для производителей тепловой энергии, которые при этом не производят горячую воду, ситуация должна выглядеть так:

0% перечисляется на небюджетный счет "Нафтогаз Трейдинг";

100% – небюджетные счета организаций, осуществляющих теплоснабжение и теплогенерацию.

Обратите внимание! При этом, с начала отопительного сезона, распределение должно быть по формуле 60% на 40%.