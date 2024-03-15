Что будет с выплатами для беженцев
Правительство Ирландии заявило, что вносит изменения, чтобы приблизиться к другим странам-членам ЕС. То есть, новоприбывшие беженцы из Украины в Ирландии, которых будут размещать в государственном жилье, будут также получать сокращенные выплаты от государства.
Читайте также: Кто сможет получить денежную помощь от ООН
Поэтому, это будет еженедельная помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка в расчете на ежедневные расходы. Это соответствует уровню помощи для лиц, которые ищут убежища из других стран.
В Департаменте интеграции отметили, что в учреждениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. При этом, поддержка в этих центрах будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.
Где именно будут размещать украинских беженцев
В правительстве сообщили о новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:
- Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392 людей);
- Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);
- Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);
- Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);
- центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).