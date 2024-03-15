Что будет с выплатами для беженцев

Правительство Ирландии заявило, что вносит изменения, чтобы приблизиться к другим странам-членам ЕС. То есть, новоприбывшие беженцы из Украины в Ирландии, которых будут размещать в государственном жилье, будут также получать сокращенные выплаты от государства.

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Поэтому, это будет еженедельная помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка в расчете на ежедневные расходы. Это соответствует уровню помощи для лиц, которые ищут убежища из других стран.

Заметьте! В случае, если беженец выезжает из государственного жилья и арендует его самостоятельно, то может претендовать на более высокие выплаты.

В Департаменте интеграции отметили, что в учреждениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. При этом, поддержка в этих центрах будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.

Обратите внимание! Беженцы, прибывшие ранее, и в дальнейшем будут получать 220 евро на взрослого в неделю.

Где именно будут размещать украинских беженцев

В правительстве сообщили о новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:

Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392 людей);

Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);

центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).

Важно! Когда человек покидает государственные центры размещения, или если он самостоятельно устраивается на проживание после прибытия, он будет иметь право обратиться за стандартной социальной помощью, эквивалентной ирландским гражданам.