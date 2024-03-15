Що буде з виплатами для біженців
Уряд Ірландії заявив, що вносить зміни, аби наблизитися до інших країн-членів ЄС. Тобто, новоприбулі біженці з України в Ірландії, яких розміщуватимуть у державному житлі, будуть також отримувати скорочені виплати від держави.
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Відтак, це буде щотижнева допомога в розмірі 38,80 євро на дорослого і 29,80 євро на дитину у розрахунку на щоденні витрати. Це відповідає рівню допомоги для осіб, які шукають притулку з інших країн.
У Департаменті інтеграції зазначили, що у закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. При цьому, підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.
Де саме розміщуватимуть українських біженців
В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:
- Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392 людей);
- Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);
- Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);
- Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);
- центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).