Хто має право на виплати

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

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Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву до відповідних організацій, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Ось критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО:

Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, включаючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством.

Мешкають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком.

Не отримували з 1 березня 2023 року інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО.

Де отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Луганська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернігівська область.

Важливо! Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року.

Критерії отримання допомоги для пенсіонерів ВПО включають: