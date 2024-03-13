Хто має право на виплати

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

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Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву до відповідних організацій, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Ось критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО:

  • Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, включаючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством.
  • Мешкають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком.
  • Не отримували з 1 березня 2023 року інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО.

Де отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Запорізька область,
  • Луганська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернігівська область.

Критерії отримання допомоги для пенсіонерів ВПО включають:

  • Пенсію нижчу за 3 250 гривень, з урахуванням усіх законодавчо встановлених доплат і компенсацій.
  • Проживання на території з поточними або можливими бойовими діями, зазначеної у відповідному офіційному переліку.
  • Відсутність отримання інших міжнародних виплат чи допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.