Кто имеет право на выплаты

Процедура начисления этих выплат определена постановлением Кабинета Министров № 781 от 28 июля 2023 года. Средства предоставляют через программы ООН, а список бенефициаров формируют на основании данных Пенсионного фонда.

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Для получения помощи не нужно подавать заявление в соответствующие организации, поскольку выплаты осуществляются автоматически.

Вот критерии для получения дополнительной помощи для пенсионеров ВПЛ:

  • Получают пенсию размером менее 3 250 гривен, включая все надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством.
  • Живут в районах с активными или потенциальными боевыми действиями, определенными по официальному перечню.
  • Не получали с 1 марта 2023 года другие виды международной помощи или помощи для ВПЛ.

Где получить выплаты

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:

  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Луганская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черниговская область.

Критерии получения помощи для пенсионеров ВПЛ включают:

  • Пенсию ниже 3 250 гривен, с учетом всех законодательно установленных доплат и компенсаций.
  • Проживание на территории с текущими или возможными боевыми действиями, указанной в соответствующем официальном перечне.
  • Отсутствие получения других международных выплат или помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.