Кто имеет право на выплаты

Процедура начисления этих выплат определена постановлением Кабинета Министров № 781 от 28 июля 2023 года. Средства предоставляют через программы ООН, а список бенефициаров формируют на основании данных Пенсионного фонда.

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Для получения помощи не нужно подавать заявление в соответствующие организации, поскольку выплаты осуществляются автоматически.

Вот критерии для получения дополнительной помощи для пенсионеров ВПЛ:

Получают пенсию размером менее 3 250 гривен, включая все надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством.

Живут в районах с активными или потенциальными боевыми действиями, определенными по официальному перечню.

Не получали с 1 марта 2023 года другие виды международной помощи или помощи для ВПЛ.

Где получить выплаты

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Луганская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черниговская область.

Важно. Эти территории определены согласно приказу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года.

Критерии получения помощи для пенсионеров ВПЛ включают: