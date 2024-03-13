Кто имеет право на выплаты
Процедура начисления этих выплат определена постановлением Кабинета Министров № 781 от 28 июля 2023 года. Средства предоставляют через программы ООН, а список бенефициаров формируют на основании данных Пенсионного фонда.
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Для получения помощи не нужно подавать заявление в соответствующие организации, поскольку выплаты осуществляются автоматически.
Вот критерии для получения дополнительной помощи для пенсионеров ВПЛ:
- Получают пенсию размером менее 3 250 гривен, включая все надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством.
- Живут в районах с активными или потенциальными боевыми действиями, определенными по официальному перечню.
- Не получали с 1 марта 2023 года другие виды международной помощи или помощи для ВПЛ.
Где получить выплаты
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черниговская область.
Критерии получения помощи для пенсионеров ВПЛ включают:
- Пенсию ниже 3 250 гривен, с учетом всех законодательно установленных доплат и компенсаций.
- Проживание на территории с текущими или возможными боевыми действиями, указанной в соответствующем официальном перечне.
- Отсутствие получения других международных выплат или помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.