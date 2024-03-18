Почему Украина до сих пор транзитирует газ?
Это связано с тем, что действующий транзитный контракт закончится только в конце 2024 года. Соглашение на транспортировку российского газа через газотранспортную систему Украины заключили 30 декабря 2019 года.
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После сложных переговоров сторонам удалось договориться о гарантированных объемах транзита: 65 млрд кубов топлива в первый год и минимум 40 млрд кубов ежегодно в течение следующих четырех лет.
Украина готовится к остановке транзита газа
В прошлом веке украинскую газотранспортную систему построили как часть советской. ГТС служила для транзита российского газа в Европу, способна была транспортировать ежегодно более 140 миллиардов кубов топлива.
В ближайшей перспективе ГТС будет работать на транспортировку топлива украинским потребителям и транзит для европейских партнеров. В частности, рассматривается Трансбалканский коридор, что соединит LNG-терминалы Южной Европы с рынком Центральной Европы. Также рассматривается возможность транспортировки газа европейских компаний в подземные хранилища Украины.
Как это повлияет на потребителей
Этой весной Украина планирует провести второй стресс-тест своей ГТС и подземных хранилищ газа. Эти тесты будут проверять надежность работы украинских операторов во время обстрелов и в случае прекращения транзита российского газа.
С целью углубления сотрудничества с европейскими партнерами, украинская ГТС сможет работать и без транзита российского газа. Насколько это повлияет на отрасль и потребителей, узнаем уже со следующего года.
Транзита не будет
О том, что Украина точно не будет продолжать транзит российского газа, уже неоднократно говорили чиновники и министры. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что прекращение транзита - принципиальная позиция Украины.
Мы понимаем как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.
А министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что европейские компании могут хранить все полученные объемы газа в газохранилищах Украины. По его словам, вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие - физическую и политическую.
Фактически, транзит газа в прошлом году составил всего 14 миллиардов кубометров. Это означает, что объемы упали до 14 миллиардов кубов и, как отметил министр, "никто не замерз".
А теперь взглянем на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – то это не гарантирует решения вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хоть сегодня, им не надо каких-то юридических рамок. Скажут, что это - форс-мажор или еще что-то. И все, идите судиться и что-то там доказывать.
А председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что компания получает от российского "Газпрома" за транзит меньше, чем тратит на услуги "Оператора ГТС". В общем "Нафтогаз" недополучает от российской компании за услуги транзита около 1,4 миллиарда долларов.
"Газпром" платит две трети от предусмотренного контрактом. Около 800 миллионов долларов с 1,2 миллиарда долларов в год. В то же время "Нафтогаз" по контракту обязан бронировать всю мощность украинской ГТС. Поэтому мы сейчас получаем меньше, чем платим "Оператору ГТС".