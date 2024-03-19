Европа не будет страдать

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, потребление газа европейскими странами достигает около 350 миллиардов кубометров в год. Следовательно, остановка транзита через Украину не будет иметь существенных последствий для Европы.

Читайте также Скажется ли остановка транзита российского газа на украинских потребителях

Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Этот контракт заканчивается 31 декабря 2024 года, и мы не намерены заключать новый. Чтобы вам было легче представить масштаб, я вам скажу, что этот транзит составляет 14 миллиардов кубометров в год, когда Европа потребляет около 350 миллиардов кубометров в год. Поэтому мы не говорим о критическом объеме.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" получает от транзита меньше прибыли от транзита, чем стоит сам процесс.

И, хоть война продолжается, "Нафтогаз" продолжает инвестировать в увеличение производства природного газа. Чернышов считает, что в будущем Украина может стать экспортером газа.

Мы продолжим инвестировать, чтобы добывать больше. А также мы поощряем частные компании, которые занимают 20% рынка, делать то же самое,

- отмечает председатель правления "Нафтогаза".

Европейская комиссия также не планирует вступать в переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через украинские газопроводы.

Украина готовится к остановке транзита

Построенная во времена СССР, украинская газотранспортная система играла ключевую роль в доставке российского газа в Европу, имея мощность перекачивать более 140 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

Однако, учитывая исторический опыт, в частности так называемые "газовые войны", когда Россия приостанавливала газоснабжение в Украину, страна готовится к сценарию "нулевого транзита". Этот шаг, хотя и является вызовом, не является неожиданным.

Заметьте! В будущем планируется адаптация ГТС для обеспечения внутренних потребностей Украины в газе, а также для продолжения транзита в Европу через альтернативные маршруты. Одним из таких проектов является Трансбалканский газовый коридор, который должен соединить LNG-терминалы Южной Европы с рынками Центральной Европы.

Также обсуждается возможность использования украинских подземных хранилищ для хранения газа от европейских компаний, что может обеспечить дополнительную надежность поставок и поддержку энергетической безопасности в регионе.