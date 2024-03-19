Европа не будет страдать
По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, потребление газа европейскими странами достигает около 350 миллиардов кубометров в год. Следовательно, остановка транзита через Украину не будет иметь существенных последствий для Европы.
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Этот контракт заканчивается 31 декабря 2024 года, и мы не намерены заключать новый. Чтобы вам было легче представить масштаб, я вам скажу, что этот транзит составляет 14 миллиардов кубометров в год, когда Европа потребляет около 350 миллиардов кубометров в год. Поэтому мы не говорим о критическом объеме.
Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" получает от транзита меньше прибыли от транзита, чем стоит сам процесс.
И, хоть война продолжается, "Нафтогаз" продолжает инвестировать в увеличение производства природного газа. Чернышов считает, что в будущем Украина может стать экспортером газа.
Мы продолжим инвестировать, чтобы добывать больше. А также мы поощряем частные компании, которые занимают 20% рынка, делать то же самое,
- отмечает председатель правления "Нафтогаза".
Европейская комиссия также не планирует вступать в переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через украинские газопроводы.
Украина готовится к остановке транзита
Построенная во времена СССР, украинская газотранспортная система играла ключевую роль в доставке российского газа в Европу, имея мощность перекачивать более 140 миллиардов кубометров топлива ежегодно.
Однако, учитывая исторический опыт, в частности так называемые "газовые войны", когда Россия приостанавливала газоснабжение в Украину, страна готовится к сценарию "нулевого транзита". Этот шаг, хотя и является вызовом, не является неожиданным.
Также обсуждается возможность использования украинских подземных хранилищ для хранения газа от европейских компаний, что может обеспечить дополнительную надежность поставок и поддержку энергетической безопасности в регионе.