Нещодавно Україна запровадила санкції проти російської корпорації "Лукойл", заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини. Це рішення викликало несхвалення серед офіційних осіб у "постраждалих" країнах, які виступили з попередженнями про можливі обмеження на імпорт палива в Україну.

Транзит газу до Угорщини та Словаччини

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що ринок постачання пального залишиться неушкодженим, незважаючи на потенційні перебої в регіоні. Наразі до 10% поставок пального на ринок забезпечується з цього регіону на піку видобутку. Однак є запевнення, що існує достатня логістична потужність, щоб забезпечити щонайменше на 50% більше поставок з альтернативних джерел.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Україна — гарний клієнт для MOL (йому належать НПЗ в Угорщині та Словаччині). Його втрата — постріл самим собі у ногу. Вони це розуміють, судячи з того, що розмови про можливе припинення постачання нам електрики з Угорщини припинилися. Бо це їхні чималі гроші.

Ці можливості підтримуються розгалуженою системою постачання, яку може бути нелегко посилити у разі втрати доступу до цього регіону.

У світлі невизначеного майбутнього імпорту російської нафти через винятки з санкцій, потреба в альтернативних клієнтах стає все більш актуальною. Очікується, що як тільки буде забезпечено доступ до більших ринків, залежність від дорогого угорського та словацького імпорту зменшиться.

У нас достатньо приводів задіяти санкції, пояснити їхню причину і всі би їх зрозуміли і всередині, і ззовні. Але ми не попередили Європу, мовчимо й зараз. Знаємо лише, що запроваджені якісь санкції проти "Лукойлу" (російської, але приватної компанії), а проти "Роснафти" (державної компанії), яка теж є в тій "Дружбі", — ні. Там також є "Татнєфть", ближча до кремля, ніж "Лукойл". Зокрема, в Татарстані активно розвивається оборонна промисловість, зокрема, збирають "шахеди",

– написав він.

Нещодавно Україна реалізувала нову ініціативу, але, всупереч заявам "Нафтогазу", обсяги прокачування нафти не зменшилися. Замість "Лукойлу" його місце зайняла інша компанія, що призвело до припущень, що "Лукойл", можливо, переорієнтував свої продажі нафти на море. Незважаючи на відсутність відчутних здобутків, Україна зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що вона поставила під загрозу енергетичну безпеку Європи, що негативно вплинуло на її імідж у ЗМІ та репутацію. Це викликало питання про справжні цілі цієї спецоперації.