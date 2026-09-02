Не тільки Епіцентр: у Запоріжжі призупиняє роботу ще один відомий ТЦ

ТРК City Mall у місті Запоріжжя призупиняє свою роботу. Причиною такого рішення є безпекова ситуація у регіоні.

Що відомо про City Mall у Запоріжжі

Зокрема, City Mall у Запоріжжі не працюватиме цілий вересень, про що повідомили на сайті ТРК.

ТРК CITY MALL не працюватиме у вересні. Перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за ваше розуміння,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що мешканцям та гостям міста обов’язково повідомлять про подальші зміни та відновлення роботи. Українців також закликали слідкувати за оновленнями сторінки.

ТРК City Mall належить до компанії Arricano. Так також прокоментували ситуацію.

Враховуючи те, що за останній місяць ворог суттєво збільшив кількість ударів по цивільних обʼєктах, зокрема по торговельних комплексах, та після ворожого удару по гіпермаркету Епіцентр, розташованому безпосередньо поряд з нашим торговим центром у Запоріжжі, ми вирішили тимчасово призупинити роботу запорізького ТРК City Mall,

– йдеться у заяві.

У тексті підкреслюється, що безпека відвідувачів та орендарів є найбільшою цінністю. Станом нже а зараз команда ТРК продовжить аналіз безпекової ситуації у місті та перебуватиме у постійному контакті з орендарями.

А вже наприкінці вересня компанія оцінить ситуацію та повідомить про подальший режим роботи комплексу.

Нагадаємо, що росіяни повністю знищили Епіцентр у Запоріжжі. Це відбулось внаслідок атаки 28 серпня.

Раніше Росія вже атакувала Епіцентри у Запоріжжі. Атака 12 серпня теж знищила торгівельний центр.