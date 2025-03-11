Проблема на кілька поколінь: від безвиході Путін використовує емігрантів з найбідніших країн

Через брак робочих рук Росія почала масово завозити мігрантів з однієї з найбідніших країн світу – М'янми. Причин для таких рішень є дуже багато й не всі вони пов'язані з війною.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що у Росії є велика демографічна проблема. Розв'язати її не так просто.

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"Демографічна проблема на довго. Вона розтягнеться на декілька поколінь, бо з 70-их років минулого століття скорочується населення у російськомовних регіонах Росії", – сказав Ігор Ліпсіц.

В часи Радянського Союзу існували республіки Центральної Азії, які трохи перекривали цю проблему. Але зараз вони стали окремими державами. До демографії додалася загибель великої кількості людей на війні.

Також еміграція людей, які не бажають вмирати на фронті. Тому вийшло так, що за останні роки Росія втратила близько двох мільйонів працездатних людей. Це серйозний удар по економіці,

– наголосив доктор економічних наук.

Як наслідок, виник дефіцит на ринку праці, людей не вистачає. У Росії надзвичайно низький рівень безробіття – 2 – 3%. Хоча раніше вважалося, що нормальний показник – близько 5%. Це означає, що на підприємство неможливо знайти працівника.

Саме тому потрібно ввозити людей – трудових мігрантів. Але з бідних країн приїжджають здебільшого некваліфіковані кадри, а саме в професіоналах зараз найбільший дефіцит. Тому працювати біля станків, керувати будівництвом, видобувати природні ресурси – нема кому.