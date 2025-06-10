Важливо знати: як відрізняється трудовий стаж від страхового

Багато хто досі плутає поняття страхового та трудового стажу. Хоча вони здаються схожими, між ними усе ж потрібно знати різницю.

Чим відрізняються трудовий стаж від страхового

Трудовий стаж, набутий до 2004 року прирівнюється до страхового, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Які саме періоди входять у трудовий стаж:

навчання на денній формі;

військова служба;

підприємництво;

період, коли особа отримувала допомогу по безробіттю тощо.

Зверніть увагу! Аби підтвердити цей стаж, потрібно мати відповідні документи.

Чому не зараховується трудовий стаж

Такий стаж може бути не зараховано. Так відбувається, якщо у трудовій книжці є певні неточності.

Сергій Коробкін Експерт із пенсійних питань Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. В крайньому разі, стаж до 2004 року можна підтвердити навіть показаннями свідків. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді потрібно мати не менше двох свідків, які б мали документи про свою роботу у той самий час разом з вами.

Страховий стаж зараховують з січня 2004 року. До цього періоду входить час, коли особа підлягала загальнообов’язковому пенсійному страхуванню. Тобто, за неї сплачувались щомісячні страхові внески.

Зауважте! Йдеться про сплату ЄСВ, яку здійснює роботодавець за свого працівника.