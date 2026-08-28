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28 серпня, 06:00
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Трудовий та страховий стаж: у чому різниця та хто з них впливає на пенсію

Валерія Моргун

Люди в Україні часто плутають поняття страхового та трудового стажу. Однак вони є зовсім різніми, як і їхній вплив на пенсію.

У чому різниця між поняттями трудовий та страховий стаж

Коли говорять про трудовий стаж, то йдеться про періоди роботи до 2004 року, про що зазначено у Пенсійному фонді України.

Водночас поняття страхового стажу було запроваджене у 2004 році. І саме він впливає на розмір майбутньої виплати.

Річ у тім, що страховий стаж зараховується на основі сплати страхових внесків. Якщо роботодавець сплатив із зарплати працівника єдиний соціальний внесок – у розмірі який не менше, ніж встановлений законодавством мінімум – такий період роботи зараховується до страхового стажу. 

За несплату внесків чи сплату в розмірі, який менший за мінімальний, період діяльності до стажу не зараховується або ж зараховується значно менша його тривалість, пропорційно до сплаченої суми внеску.

Водночас страховий стаж можна докупити. Станом на 2026 рік для повного місяця стажу слід сплатити 1 902,34 гривні.

Крім того, з 2 серпня змінилися правила нарахування страхового стажу в Україні. Відтепер до страхового стажу зараховуються періоди роботи, за які роботодавець нарахував страхові внески (в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок) та подав звітність, але страхові внески не сплатив.

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