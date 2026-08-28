В чем разница между понятиями "трудовой стаж" и "страховой стаж"

Когда речь идет о трудовом стаже, имеются в виду периоды работы до 2004 года, что указано в Пенсионном фонде Украины.

В то же время понятие страхового стажа было введено в 2004 году. И именно он влияет на размер будущей выплаты.

Дело в том, что страховой стаж засчитывается на основании уплаты страховых взносов. Если работодатель уплатил с зарплаты работника единый социальный взнос – в размере не менее установленного законодательством минимума – такой период работы засчитывается в страховой стаж.

За неуплату взносов или уплату в размере, меньшем минимального, период деятельности к стажу не засчитывается или же засчитывается значительно меньшая его продолжительность, пропорционально уплаченной сумме взноса.

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В то же время страховой стаж можно докупить. По состоянию на 2026 год за полный месяц стажа необходимо уплатить 1 902,34 гривны.

Кроме того, со 2 августа изменились правила начисления страхового стажа в Украине. Отныне к страховому стажу зачисляются периоды работы, за которые работодатель начислил страховые взносы (в сумме не менее минимального страхового взноса) и подал отчетность, но страховые взносы не уплатил.