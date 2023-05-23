В Україні хочуть заборонити продаж сигарет у Duty Free

В Україні мають намір обмежити продаж вироблених в країні цигарок в Duty Free. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Що стало причиною

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, у лютому 2023 року загальний обсяг ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні сягнув 20,2%. Йдеться про підроблену продукцію, контрабанду та нелегально продані сигарети. З них 10,8% – це нелегально продана продукція з маркуваннями Duty Free.

Читайте також В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та цигарки готівкою

Втрати за рік – 22 мільярди гривень. Це 279 танків, 560 БТР або 136 Байрактар,

– зазначив він.

Що прописано в законопроєкті

Створення законопроєкту про обмеження продажу цигарок в Duty Free, зазначив Железняк, стало відповіддю на "рекордний обіг нелегальних тютюнових виробів". Документом, зокрема, пропонується:

заборонити на час воєнного стану розміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free) вироблених в Україні тютюнових виробів;

заборонити на час воєнного стану продаж магазинами безмитної торгівлі більш як 2 пачок на один чек;

провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для розміщення в Duty Free.

Що передувало

Раніше ж Железняк розповів, що на деяких пунктах пропуску кожна людина "купувала" по 30–35 пачок цигарок за раз, що свідчить про махінації. Адже на інших пунктах цей показник складав 5–7 пачок.

Дуже дивна тенденція. При тому, що в ЄС можна провести лише 2 пачки. Ну і кількість вироблених цигарок duty-free та проданих теж відрізняється на сотні тисяч, якщо не мільйони, пачок,

– підкреслив народний депутат.

Статистика з Duty Free / Інфографіка Ярослав Железняк