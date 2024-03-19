Ціна біткойна стрімко падає: як змінився курс за тиждень й чого чекати далі

Ціна біткойна опустилась до практично 63 тисяч доларів за монету. Однак аналітики прогнозують, що вже до кінця цього року біткойн може коштувати 150 тисяч доларів.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 19 березня виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 63,05 тисячі долара за монету (-7,36% за добу);

(BTC) – 63,05 тисячі долара за монету (-7,36% за добу); Ethereum (ETH) – 3,22 тисячі долара за монету (-10,07% за добу).

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Яким буде курс біткойна до 2025 року

Біткойн 15 березня суттєво обвалився після різкого зростання, втративши за добу 7,72%. Падіння біткойна відбулося після того, як він досяг максимуму в понад 73 тисячі доларів, встановивши новий рекорд.

Банк Standard Chartered прогнозує, що ціна біткойна протягом наступних двох років зросте до таких показників:

до кінця поточного року біткойн коштуватиме 150 тисяч доларів,

до 2025 року – 250 тисяч доларів.

Ми вважаємо, що аналогія із золотом, з погляду впливу такого фактора, як ETF, і оптимального складу портфеля, залишається гарною відправною точкою для оцінки "правильного" рівня цін біткойна в середньостроковій перспективі,

– зазначають у Standard Chartered.

Загалом прогноз банку грунтується на двох змінних: ціна золота після запуску ETF на базі активу та кореляція вартості біткойна з припливом коштів у спотові фонди.

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