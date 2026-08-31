Сезон завершується: ціни на дині різко підскочили, але є приємний нюанс для гаманця

Останні дні літа принесли українцям неприємний сюрприз на ринках та полицях магазинів. Улюблений сезонний смаколик стрімко змінює цінники, змушуючи покупців переглядати свої витрати.

Чому цінники на ринках та в магазинах поповзли вгору?

Останні дні літа принесли українцям неприємний сюрприз на ринках та полицях магазинів, про що пишуть аналітики проєкту EastFruit. Улюблений сезонний смаколик стрімко змінює цінники, змушуючи покупців переглядати свої витрати.

Лише за останній тиждень гуртова вартість динь в українських господарствах підскочила в середньому на 37%. Наразі фермери відвантажують солодку ягоду прямо з поля по 10 – 20 гривень за кілограм, тоді як ще кілька днів тому ціна не перевищувала 15 гривень.

Головна причина такого цінового ралі – банальне сезонне скорочення пропозиції. У більшості господарств південних регіонів України збір врожаю вже практично завершився. До того ж несприятливі погодні умови суттєво зіпсували якість продукції, тому якісних динь на ринку залишилося обмаль, що й дозволяє фермерам диктувати вищі ціни.

Попри нинішнє подорожчання, для гаманця українців є і позитивна новина. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, сьогодні дині в українських господарствах коштують у середньому на 46% дешевше. Торік через окупацію частини південних територій та логістичні проблеми ціни на баштанні били історичні рекорди, змушуючи споживачів суттєво переплачувати.

Скільки коштує диня у популярних супермаркетах?

Якщо гуртові ціни лише формують тренд, то кінцевий споживач бачить зовсім інші цифри на касі. У популярних українських мережах супермаркетів вартість дині наприкінці серпня варіюється залежно від сорту та постачальника.

Наприклад, у мережі "АТБ" звичайну українську диню можна знайти за ціною близько 25 – 30 гривень за кілограм. У "Сільпо" ціни на сортові дині, такі як "Амал" чи "Узбецька", стартують від 35 гривень і можуть сягати 55 гривень за кілограм. Водночас у гіпермаркетах "Ашан" та "Novus" середній цінник тримається на рівні 30 – 40 гривень за кілограм, що робить покупку цілої дині вагою 2 – 3 кілограми відчутною статтею витрат для родинного бюджету на вихідні.

До словакраїнські господарства змушені суттєво знижувати ціни на сливи через надлишкову пропозицію та низький попит з боку оптовиків. Наразі вартість фруктів знизилася в середньому на 24% порівняно з минулим тижнем і минулим роком.