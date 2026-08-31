Сливи стрімко дешевшають через сезонний надлишок

Українські господарства змушені суттєво знижувати ціни на сливи через надлишкову пропозицію та низький попит з боку оптовиків, про що повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Наразі вартість фруктів знизилася в середньому на 24% порівняно з минулим тижнем і минулим роком.

На ринку України спостерігається надлишкова пропозиція слив із місцевих господарств, що чинить суттєвий тиск на вартість цих кісточкових фруктів. За інформацією учасників ринку, попит з боку місцевих оптових компаній залишається доволі низьким.

При цьому обсяги пропозиції на ринку продовжують зростати внаслідок сезонного чинника. Через це садівники змушені переглядати свою цінову політику на користь покупців.

Скільки коштують фрукти в господарствах та супермаркетах

На сьогодні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в межах 15 – 35 гривень за кілограм, що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Така вартість є суттєво нижчою за попередні показники.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Висока температура повітря сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що чинить додатковий тиск на ринок. У результаті сливи в Україні надходять у продаж уже в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці серпня минулого року.

Садівники не виключають, що за таких обставин будуть змушені й надалі йти на поступки покупцям та знижувати ціни в цьому сегменті.

У великих українських торговельних мережах вартість слив також адаптувалася до ринкових тенденцій. Звичайні сезонні сливи в супермаркетах АТБ, Сільпо, Новус та Варус можна придбати за ціною від 25 до 45 гривень за кілограм залежно від сорту та якості фруктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні вперше від початку літа почала дорожчати лохина: за тиждень відпускні ціни на ягоду зросли в середньому на 24%. Скорочення пропозиції на тлі активного попиту вже позначилося і на цінниках у супермаркетах.