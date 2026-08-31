Сливы стремительно дешевеют из-за сезонного избытка

Украинские хозяйства вынуждены существенно снижать цены на сливы из-за избыточного предложения и низкого спроса со стороны оптовиков, что сообщают аналитики проекта EastFruit. В настоящее время стоимость фруктов снизилась в среднем на 24% по сравнению с прошлой неделей и прошлым годом.

На рынке Украины наблюдается избыточное предложение слив из местных хозяйств, что оказывает существенное давление на стоимость этих косточковых фруктов. По информации участников рынка, спрос со стороны местных оптовых компаний остается довольно низким.

При этом объемы предложения на рынке продолжают расти вследствие сезонного фактора. Из-за этого садоводы вынуждены пересматривать свою ценовую политику в пользу покупателей.

Сколько стоят фрукты в хозяйствах и супермаркетах

На сегодня цены на сливы из местных хозяйств варьируются в пределах 15–35 гривен за килограмм, что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Такая стоимость существенно ниже предыдущих показателей.

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Высокая температура воздуха способствовала ускоренному созреванию слив и в то же время негативно повлияла на их качество, что оказывает дополнительное давление на рынок. В результате сливы в Украине поступают в продажу уже в среднем на 24% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Садоводы не исключают, что в таких условиях будут вынуждены и в дальнейшем идти на уступки покупателям и снижать цены в этом сегменте.

В больших украинских торговых сетях стоимость слив также адаптировалась к рыночным тенденциям. Обычные сезонные сливы в супермаркетах АТБ, Сильпо, Новус и Варус можно приобрести по цене от 25 до 45 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества фруктов.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине впервые с начала лета начала дорожать голубика: за неделю отпускные цены на ягоду выросли в среднем на 24%. Сокращение предложения на фоне активного спроса уже отразилось и на ценниках в супермаркетах.