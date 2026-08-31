Почему цены на рынках и в магазинах поползли вверх?

Последние дни лета преподнесли украинцам неприятный сюрприз на рынках и полках магазинов, о чем пишут аналитики проекта EastFruit. Любимое сезонное лакомство стремительно меняет цены, заставляя покупателей пересматривать свои расходы.

Только за последнюю неделю оптовая стоимость дынь в украинских хозяйствах подскочила в среднем на 37%. Сейчас фермеры отгружают сладкую ягоду прямо с поля по 10–20 гривен за килограмм, тогда как еще несколько дней назад цена не превышала 15 гривен.

Главная причина такого ценового ралли – банальное сезонное сокращение предложения. В большинстве хозяйств южных регионов Украины сбор урожая уже практически завершился. К тому же неблагоприятные погодные условия существенно ухудшили качество продукции, поэтому качественных дынь на рынке осталось очень мало, что и позволяет фермерам диктовать более высокие цены.

Несмотря на нынешнее подорожание, для кошелька украинцев есть и положительная новость. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сегодня дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на 46% дешевле. В прошлом году из-за оккупации части южных территорий и логистических проблем цены на бахчевые культуры били исторические рекорды, заставляя потребителей существенно переплачивать.

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Сколько стоит дыня в популярных супермаркетах?

Если оптовые цены лишь формируют тенденцию, то конечный потребитель видит совсем другие цифры на кассе. В популярных украинских сетях супермаркетов стоимость дыни в конце августа варьируется в зависимости от сорта и поставщика.

Например, в сети "АТБ" обычную украинскую дыню можно найти по цене около 25–30 гривен за килограмм. В "Сильпо" цены на сортовые дыни, такие как "Амал" или "Узбекская", начинаются от 35 гривен и могут достигать 55 гривен за килограмм. В то же время в гипермаркетах "Ашан" и "Novus" средняя цена держится на уровне 30 – 40 гривен за килограмм, что делает покупку целой дыни весом 2 – 3 килограмма ощутимой статьей расходов для семейного бюджета на выходные.

К слову, украинские хозяйства вынуждены существенно снижать цены на сливы из-за избыточного предложения и низкого спроса со стороны оптовиков. На данный момент стоимость фруктов снизилась в среднем на 24% по сравнению с прошлой неделей и прошлым годом.