Ціни на електроенергію в Європі оновили нові максимуми

Через скорочення поставок російського газу та стрімкого зростання цін на блакитне паливо, ціна електроенергії в Європі досягла нового максимуму. Оскільки на формування ціни електроенергії суттєво впливає вартість газу.

Високі ціни на електроенергію

Електроенергія в Європі встановила ціновий рекорд, оновивши ціни встановлений у грудні.

Відтак німецькі контракти на електроенергію з поставкою у 2023 році, яка вважається ринковим еталоном, досягли найвищих в історії котирувань на торгах 4 липня . В понеділок ціна зросла на 13% до 325 євро за мегават-годину.

. В понеділок ціна зросла на 13% до 325 євро за мегават-годину. Від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за мегават-годину.

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Високі ціни на газ

Ціна газу у Європі зросла до найвищого рівня за останніх чотири роки – до понад 1800 доларів за тисячу кубометрів. Від минулого року ціна зросла у більш як чотири рази через скорочення поставок "Газпрому".

Також на підвищення ціни вплинули заплановані страйки у Норвегії, котрі пов'язані з закриттям чотирьох проєктів та трьох родовищ. Експерти вважають, що це зробить ринок газу ще більш жорстким, адже норвезькі постачання блакитного палива стають все більш важливими, після того, як Росія скоротила свої поставки через санкції та війну в Україні.

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Чому ціна на електроенергію зростає

Також ситуація на ринку електроенергії погіршується через проблеми з обслуговуванням великої кількості атомних станцій Франції. Сусідні країни спалюють додатковий газ для виробництва електроенергії для Франції в умовах, коли Європа намагається зберегти поставки на зиму.

Аналітик ринку електроенергії в аналітичній фірмі ICIS Вільям Пек вважає, що високі ціни на електроенергію свідчать про те, що трейдери дедалі частіше прогнозують обмежені поставки газу терміном щонайменше рік.

Газ мав недостатні інвестиції в нову виробничу інфраструктуру під час пандемії, проте попит повернувся швидше, ніж люди очікували. Ціни почали рости рік тому",

– сказав він.

Також він додав, що повномасштабне вторгнення Росії на територію Україні та подальші санкції щодо країни-агресорки сколихнули енергетичний ринок.

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