Ціна на газ для українців буде стабільною всю зиму. Уряд України зберіг фіксовану ціну на природний газ до 31 березня 2026 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву премʼєр-міністра Юлію Свириденко.

Якою буде ціна на газ в Україні?

Свириденко зазначила, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими на тлі російських ударів по енергетиці. За її словами, мета полягає в тому, щоб забезпечити українцям тепло, світло та передбачувані тарифи.

Глава уряду Свириденко ввечері 8 жовтня інформувала про фіксовану ціну на газ. Зокрема, прем'єр-міністр країни наголосила, що ціна на газ буде стабільною всю зиму.

Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Для населення: 7 420 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).

7 420 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ). Для бюджетних установ: 16 390 гривень за 1 000 кубометрів (з ПДВ).

Прем'єр уточнила, що такий крок дасть змогу зберегти стабільні тарифи протягом усього опалювального сезону.

Свириденко також повідомила про схвалення Плану проходження зими.

"Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", – зазначила вона.

Що передувало?