Чому вартість малини рекордно злетіла: яка вартість за кілограм у супермаркетах

Цьогорічний ягідний сезон приготував українцям несподіваний сюрприз, перетворивши звичний літній десерт на справжній ексклюзив. Ситуація на ринку кардинально змінилася, змусивши переробників боротися за кожен кілограм сировини.

Чому ціни на малину б'ють історичні рекорди

Цьогорічний ягідний сезон приготував українцям несподіваний сюрприз, перетворивши звичний літній десерт на справжній ексклюзив. Як зазначають аналітики EastFruit, ситуація на ринку кардинально змінилася, змусивши переробників боротися за кожен кілограм сировини.

Закупівельна вартість малини для переробки у 2026 році сягнула безпрецедентних 193 – 195 гривень за кілограм без ПДВ. Попри менший загальний врожай, виробники отримали надприбутки через шалений дефіцит якісної сировини на ринку.

Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник закликає обережно ставитися до заяв про абсолютні рекорди. "Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому. У грошовому виразі може бути і рекорд, тому що ціна на малину в цьому році ще вища", – пояснює експерт.

Головна причина дефіциту на внутрішньому ринку – тотальна експортна орієнтація галузі. Близько 90 – 95% вирощеної в Україні малини їде за кордон, де її використовують для виробництва європейських йогуртів, смузі, кондитерських виробів та десертів.

"Внутрішній ринок споживання малини відверто невеликий. І великим поки що не буде", – констатує Баштанник, додаючи, що така тенденція є нормальною і дуже вигідною для вітчизняних ягідників. До того ж неврожай у Польщі та інших країнах ЄС додатково підігрів попит на українську продукцію, дозволивши експортній виручці сягнути 250,8 мільйона доларів.

Що стримує масове вирощування та які є ризики?

Попри захмарні ціни, фермери не поспішають масово засаджувати поля новими кущами. Головна проблема – гострий дефіцит робочих рук, адже малина збирається виключно вручну, а використання комбайнів наразі залишається утопією, що робить цей бізнес надзвичайно чутливим до вартості праці.

Крім того, експерти попереджають про циклічність міжнародного ринку. Надто висока вартість замороженої малини може змусити європейських виробників харчових продуктів змінити рецептури, замінивши її дешевшою полуницею чи іншими фруктами.

Ще кілька років тому ситуація в агросекторі була кардинально іншою. Наприклад, у 2023 році закупівельні ціни на малину для переробки падали до критичних 12 гривень за кілограм. Тоді фермери масово відмовлялися збирати врожай, оскільки виторг навіть не покривав базових витрат на оплату праці робітників. Лише за три роки ринок пройшов шлях від повної економічної недоцільності до шаленої боротьби переробників за сировину майже по 200 гривень.

Скільки доведеться заплатити за малину в супермаркетах?

Рекордні оптові ціни миттєво вдарили по гаманцях звичайних споживачів. На полицях популярних українських супермаркетів свіжа малина стала справжнім делікатесом. У мережі "Сільпо" за 250-грамовий лоток свіжої добірної ягоди зараз просять від 120 до 150 гривень, що еквівалентно 480 – 600 гривням за кілограм.

Схожа цінова політика спостерігається і щодо замороженої продукції, яка традиційно користується попитом в осінньо-зимовий період. В "АТБ" та "Novus" кілограм замороженої малини обійдеться покупцям у межах 280 – 320 гривень. Тож цього сезону українцям доведеться добре подумати, чи готові вони переплачувати за улюблену вітамінну ягоду, чи краще знайти їй більш бюджетну альтернативу.

До речі, початок осені приніс українцям приємний сюрприз у фруктових відділах магазинів. Фермери масово переписують цінники на яблука, намагаючись якнайшвидше розпродати запаси.