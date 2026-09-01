Чому вартість фруктів різко пішла на спад

Початок осені приніс українцям приємний сюрприз у фруктових відділах магазинів, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Фермери масово переписують цінники на яблука, намагаючись якнайшвидше розпродати запаси.

Наразі якісні яблука нового врожаю надходять у продаж за ціною від 15 до 25 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Стриманий попит та збільшення пропозиції осінніх сортів змушують українських садівників вкотре йти на поступки покупцям.

Сьогодні на ринок переважно потрапляють яблука, які не придатні для тривалого зберігання. Саме тому аграрії прагнуть реалізувати їх у найкоротші строки, щоб уникнути втрат, і свідомо збивають відпускні ціни. Варто зазначити, що порівняно з кінцем серпня 2025 року, ці фрукти вже коштують у середньому на 44% дешевше, що дозволяє українцям суттєво зекономити родинний бюджет.

Скільки доведеться заплатити у популярних супермаркетах

Роздрібні мережі оперативно відреагували на гуртові тенденції, тому кінцевий споживач вже може помітити приємні зміни на касі. Наприклад, у мережі "АТБ" кілограм звичайних українських яблук осінніх сортів обійдеться покупцям приблизно у 20 – 23 гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У супермаркетах "Сільпо" та "Novus" ціни на добірні яблука стартують від 22 гривень і можуть сягати 30 гривень за кілограм, залежно від калібру та конкретного постачальника. Водночас у гіпермаркетах "Ашан" та "Varus" середній цінник тримається на рівні 24 – 26 гривень, що робить купівлю вітамінів цілком доступною статтею витрат для українців на початку цієї осені.

Які ще сезонні продукти змінили ціну наприкінці літа

Яблука – не єдиний продукт, який тішить покупців зниженням вартості. Як ми писали раніше, українські господарства також суттєво знизили ціни на сливи через надлишкову пропозицію та спеку, яка пришвидшила дозрівання. Наразі їх можна придбати по 15 – 35 гривень за кілограм, що на 24% дешевше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Натомість любителям баштанних доведеться переплачувати. Через несприятливі погодні умови та завершення сезону збору врожаю на півдні України, дині різко підскочили в ціні. Лише за останній тиждень їхня гуртова вартість зросла на 37%, сягнувши позначки у 10 – 20 гривень за кілограм прямо з поля, тоді як у популярних супермаркетах цінники на сортові дині доходять до 55 гривень за кілограм.