Чи дешевша домашня паска за магазинну: у скільки обійдеться приготувати головний атрибут свята

За декілька днів українці святкуватимуть Великдень. До цього свята обов'язковим з року в рік залишається приготування паски. Чимало випікає їх самотужки.

У скільки обійдеться паска

Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що цьогоріч паска коштуватиме на 2,8% менше, ніж у 2023 році. Утім, ця ціна на 27% більше, ніж, наприклад, у 2022 році.

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Гопка додає, що вартість паски насправді не сильно відрізняється від вартості минулого року, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Цього року приготування пасок, а саме 3 – 4 штуки, в домашніх умовах, за класичним рецептом, з інгредієнтів із супермаркету без урахування витрат на електроенергію обійдеться у 229,62 гривні.

Яка вартість інгредієнтів

Вартість готової паски на свята коливається в діапазоні від 30 гривень до майже 1 200 гривень залежно від ваги, зовнішнього оздоблення та складових для приготування.

Максим Гопка розрахував, що для приготування паски вдома знадобляться такі інгредієнти, вартість яких складає:

За місяць, тобто від католицького Великодня, деякі показники змінилися. Розрахована вартість є приблизною та може варіюватися відповідно до супермаркетів, ринків та стилю приготування,

– додає аналітик.

Ціна великоднього кошика

Найбільш суттєво знизились в ціні яйця: -33% за десяток – з 70,51 гривні до 47,50 гривні. А також цукор: -15% за кілограм – з 34,20 гривні до 29,10 гривні.

За підрахунками науковців з Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", передає 24 Канал, приготування до Великодня обійдуться для українців дорожче, ніж торік.

Відтак великодній кошик цьогоріч обійдеться в 1 396 гривень, хоч у 2023 році коштував 1 210 гривень.

Кожна родина самостійно складає великодній кошик, а тому ціни можуть коливатися залежно від уподобань.

Ціни на молочну продукцію:

твердий сир – 450 – 500 гривень за кілограм,

– 450 – 500 гривень за кілограм, м'який сир – 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів,

– 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів, вершкове масло – 73,2 – 80 гривень за пачку 200 грамів.

М'ясні делікатеси, які коштуватимуть найбільше, становлять:

буженина – 500 – 540 гривень за кілограм,

– 500 – 540 гривень за кілограм, домашня ковбаса – 380 – 420 гривень за кілограм,

– 380 – 420 гривень за кілограм, сало – 210 – 280 гривень за кілограм.



Вартість великоднього кошика у 2024 році / Інфографіка 24 Каналу