У скільки обійдеться паска
Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що цьогоріч паска коштуватиме на 2,8% менше, ніж у 2023 році. Утім, ця ціна на 27% більше, ніж, наприклад, у 2022 році.
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Гопка додає, що вартість паски насправді не сильно відрізняється від вартості минулого року, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли.
Цього року приготування пасок, а саме 3 – 4 штуки, в домашніх умовах, за класичним рецептом, з інгредієнтів із супермаркету без урахування витрат на електроенергію обійдеться у 229,62 гривні.
Яка вартість інгредієнтів
Максим Гопка розрахував, що для приготування паски вдома знадобляться такі інгредієнти, вартість яких складає:
За місяць, тобто від католицького Великодня, деякі показники змінилися. Розрахована вартість є приблизною та може варіюватися відповідно до супермаркетів, ринків та стилю приготування,
– додає аналітик.
Ціна великоднього кошика
За підрахунками науковців з Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", передає 24 Канал, приготування до Великодня обійдуться для українців дорожче, ніж торік.
Відтак великодній кошик цьогоріч обійдеться в 1 396 гривень, хоч у 2023 році коштував 1 210 гривень.
Ціни на молочну продукцію:
- твердий сир – 450 – 500 гривень за кілограм,
- м'який сир – 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів,
- вершкове масло – 73,2 – 80 гривень за пачку 200 грамів.
М'ясні делікатеси, які коштуватимуть найбільше, становлять:
- буженина – 500 – 540 гривень за кілограм,
- домашня ковбаса – 380 – 420 гривень за кілограм,
- сало – 210 – 280 гривень за кілограм.
Вартість великоднього кошика у 2024 році / Інфографіка 24 Каналу