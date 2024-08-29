Автогаз гуртом різко подорожчав перед підвищенням акцизів

Вчора вартість автогазу на аукціоні Української енергетичної біржі перевищила 50 тисяч гривень за тонну. Це десь на 8 - 9 тисяч гривень більше ніж минулого тижня.

Ціни на скраплений газ

Від початку торгів на УЕБ вартість газу з 41 303 гривень за тонну "Укрнафти" і 42 082 гривень за тонну "Укргазвидобування" зросла до 48 993 – 50 433 гривень за тонну і 50 250 гривень за тонну відповідно.

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Виробники також збільшили стартову ціну до 56 000 – 57 000 гривень за тонну, що зупинило продажі. З 3,2 тисячі тонн газу вдалося продати всього 418 тонн.

Та ціна, за якою на початку торгів реалізувалися лоти, була прийнятною з урахуванням можливого підняття акцизів з 1 вересня, але не вище. Ключове слово "можливого". Закон знову завис. Тому купувати дорожче – це ризик,

– сказав один із учасників торгів.

Нині учасники торгів з обережніше купують автогаз через очікування, що президент підпише законопроєкт №11256-2.

Ми з обережністю купуємо ресурс. Для нас зараз "стеля" – 50 000 гривень за тонну. Це той рівень, який разом з дешевшими залишками дасть нам змогу певний час утримувати роздрібні ціни,

– сказав учасник ринку.

Трейдери притримують обсяги, сподіваючись продати дорожче. Хоча дехто зазначив, що продавали тільки ті, кому потрібно було терміново злитися через потребу в грошах чи транспорті.