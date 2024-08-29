Цены на сжиженный газ

С начала торгов на УЭБ стоимость газа с 41 303 гривен за тонну "Укрнафты" и 42 082 гривен за тонну "Укргаздобыча" выросла до 48 993– 50 433 гривен за тонну и 50 250 гривен за тонну соответственно.

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Производители также увеличили стартовую цену до 56 000– 57 000 гривен за тонну, что остановило продажи. Из 3, 2 тысячи тонн газа удалось продать всего 418 тонн.

Та цена, по которой в начале торгов реализовались лоты, была приемлемой с учетом возможного поднятия акцизов с 1 сентября., но не выше. Ключевое слово "возможного". Закон снова завис. Поэтому покупать подороже– это риск,

– сказал один из участников торгов.

Сейчас участники торгов с осторожностью покупают автогаз из-за ожиданий, что президент подпишет законопроект №11256-2.

Мы с осторожностью покупаем ресурс. Для нас сейчас "потолок"– 50 000 гривен за тонну. Это тот уровень, который вместе с более дешёвыми остатками позволит нам определенное время удерживать розничные цены,

– сказал участник рынка.

Трейдеры придерживают объемы, надеясь продать подороже. Хотя некоторые отметили, что продавали только те, кому нужно было срочно слиться из-за нужды в деньгах или транспорте.