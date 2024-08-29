Чому росте курс євро

Керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль пояснив, чому євро перетнув позначку у 46 гривень.

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Така динаміка відбувається через очікування зниження ключової ставки в Америці найближчим часом і негативних макроекономічних даних щодо ринку праці в США. Спостерігається незначне послаблення гривні, але різких змін курсу не передбачається,

– сказав він.

Фінансист та експерт банківського ринку Станіслав Шлапак підтвердив думку свого колеги.

Курс євро/гривня є рефлексією курсу пари євро/долар на міжнародних ринках. Курс євровалюти щодо долара останнім часом укріплюється на очікуваннях інвесторів, що процентні ставки в Штатах можуть знижуватися дещо більшими темпами,

– пояснив фінансист.

Обоє експертів заявили, що попри обстріли, ситуація на валютному ринку стабільна.