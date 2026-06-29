Дизель стрімко дешевшає, а бензин – ні: чому А-95 тримається на 74 гривнях

В Україні дешевшає пальне на заправках, проте цінова динаміка відрізняється залежно від виду пального. За червень найбільше подешевшали дизельне паливо та автогаз, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися.

Чому бензин не дешевшає

Нині на ринку пального в Україні склалася нетипова ситуація з дизелем і бензином. Зазвичай ціни на них рухаються синхронно, проте нині динаміка відрізняється. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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Паливний ринок істотно збурила весняна енергетична криза, спричинена війною в Ірані й блокуванням одного з найбільших шляхів постачання нафти й нафтопродуктів – Ормузької протоки. Україна також відчула її, оскільки змушена імпортувати пальне через знищення власної інфраструктури нафтопереробки Росією.

За цю кризу найбільше здорожчало дизельне паливо – на 30 гривень до пікових значень. У квітні середня ціна сягнула вище 90 гривень за літр, проте вже в червні опустилася нижче 80 гривень.

Водночас бензин зростав не так стрімко й додав у ціні 14 гривень на літрі (майже 80 гривень на пікових значеннях), а його подорожчання тривало й після стабілізації ситуації з дизпаливом. Дешевшає ж це пальне не так швидко: якщо дизель із пікових значень скинув понад 14 гривень у середньому, то бензин – майже гривню.

За словами Сергія Куюна, така динаміка є нетиповою й спричинена двома факторами: глобальним і локальним. Перший стосується того, що Європа зазвичай виробляла бензину більше, ніж споживала, тому спричинену війною в Ірані кризу зустріла зі значними запасами. Однак до травня вони почали закінчуватися, тож ринок "підсох". Експерт наводить такі дві причини:

Європейські заводи в процесі нафтопереробки намагалися більше відбирати дизпального й авіагасу і менше бензину. Європа почала експортувати бензин найбільшому споживачу цього виду пального у світі – Сполученим Штатам Америки, які також зіштовхнулися зі зростанням цін та попиту. Натомість США продавали Європі дизель і авіагас.

Внутрішній фактор збереження цін на бензин в Україні пов'язаний із переходом на поточний європейський стандарт бензину з вмістом біоетанолу Е10. Як зазначає Сергій Куюн, не всі виробники наразі підтвердили постачання, тож утворився певний ресурсний дискомфорт. Зокрема, йдеться про деякі румунські заводи, які мають залучити додаткові обсяги біоетанолу та переналаштувати потужності.

Експерт підсумовує, що з огляду на ці фактори, попри стабільну ціну на бензин, трейдери не мають на ньому заробітку. Він наводить наступні дані:

нині гуртова ціна на бензин – 68 гривень за літр, а роздрібна – 75 гривень (спред – 7 гривень);

минулого тижня різниця між гуртовою й роздрібною цінами становила 3,5 гривні.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Зараз трошки гурт просів, і з'явилася пара гривень маржі. До цього вона взагалі була нульовою, тому що треба врахувати витрати, податки тощо. По дизелю гурт – 64 гривні, а роздріб – 77 гривень, тобто спред – 13 гривень. Виходить, що дизель почав дотувати продаж бензину на заправних станціях. Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю, щоб таке було, але по факту так. Тому що ніхто бензин підіймати зараз не буде, це як проти течії взагалі йти.

З погляду експерта, через відсутність впевненості, що впровадження стандарту Е10 знову не перенесуть, деякі трейдери очікували й замовлення у виробників не робили, проте зараз надолужують. Перехід на бензин із вмістом біоетанолу до 10% на колонках розпочали заздалегідь, тож він уже з'являється на АЗС. Це може додати 50 – 70 копійок на літрі, але з часом ринок адаптується, й премія зникне.

На думку Сергія Куюна, ринок поступово наповниться й оговтається після весняної кризи.

Ціни на пальне в Україні сьогодні

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", за вихідні подешевшало дизельне паливо й автогаз. Середні ціни на пальне в Україні 29 червня наступні:

Бензин А-95 преміум – 78,23 гривні за літр (+2 копійки проти 26 червня);

Бензин А-95 – 74,63 гривні за літр (+4 копійки);

Бензин А-92 – 68,85 гривні за літр (без змін);

Дизельне паливо – 76,41 гривні за літр (-48 копійок);

Газ авто­мобільний – 40,72 гривні за літр (-62 копійки).

За прогнозом інвестиційного банкіра й економіста Сергія Фурси для 24 Каналу, бензин в Україні коштуватиме менше, проте до рівня січня 2026 року не повернеться. Здешевшання пального зменшить інфляційний тиск, що є позитивним для економіки України.