Атака Ірану на Ізраїль: як це вплинуло на ціни газу у Європі

Після заяви військових чиновників Ізраїлю про відповідну реакцію на атаку іранських ракет та БПЛА ціни на газ у Європі зросли. Ізраїль закликають не загострювати конфлікт.

Ціни на газ у Європі

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули 32 євро за мегават-годину, тобто близько 360 доларів за тисячу кубометрів в еквіваленті.

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Європейські ціни на природний газ продовжили зростати у вівторок після того, як високопоставлені ізраїльські військові знову заявили, що в їхньої країни немає іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану безпілотниками та ракетами, що відбулася у вихідні,

– написали у медіа.

З минулого четверга контракти зросли десь на 18%. Саме тоді ринки почали оцінювати більші геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів Росії по українській енергетиці.

Ізраїль закликали уникати загострення конфлікту, яке може призвести до більшої війни. Війна небезпечна тим, що може збільшити світові ціни на енергоносії, поки центробанки намагаються приборкати інфляцію.

Європа завершила виключно зиму з високими запасами газу. Проте нині регіон не отримує багато газу з Близького Сходу, а його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків з Росії.

Постачання газу з Норвегії залишається на низькому рівні через позапланове техобслуговування на деяких об'єктах.