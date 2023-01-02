Тепла зима позбавляє Росію впливу: ціни на газ у Європі пробили дно
Джерело:APF
Ціни на газ у Європі досягли мінімуму з моменту розв'язання Росією повномасштабної війни. Вони є у 5 разів меншими за піки у серпні та у 2,5 меншою за встановлену стелю цін на паливо.
У понеділок ціна газу на нідерландській біржі TTF для доставлення у лютому впала на 4,6% до 72,75 євро. Наразі це найнижча ціна з 21 лютого.
Цікаво Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters
Чому впала ціна на газ
Ціна палива у Європі знизилась майже на 50% за грудень. Ця тенденція до зниження стала можливою завдяки "великим запасам газу, які були створені, і попиту, який пом’якшується, зокрема завдяки сприятливим кліматичним умовам", пояснює Себастьян Періс Хорвіц.
Це хороша новина для європейських держав і для економік регіону,
– сказав він.
Ціни на електроенергію у Європі також знизились
Ціна на газ впливає на електроенергію, оскільки багато європейських електростанцій спалюють газ для виробництва електроенергії. Тому у Франції оптова ціна на електроенергію з постачанням у 2023 році, яка наприкінці серпня перевищувала 1000 євро/МВт-год, у п’ятницю впала до 240 євро. Цей показник є найнижчим з квітня.
Ці коливання оптових цін безпосередньо не відображаються на цінах для споживачів, оскільки постачальники електроенергії поки що не коригують свої тарифи, особливо в цей період, коли ціни можуть стрибати з дня на день.
Нагадаємо, Європа зустріла Новий рік з аномально теплою погодою, яка триває й упродовж перших тижнів січня.
- Температура повітря у Варшаві 1 січня була +18 градусів за Цельсієм.
- Температурний рекорд встановила і Чехія. Напередодні Нового року в Празі та її околицях зафіксували рекордні 18,2 градуса за Цельсієм. Це абсолютний новий рекорд, який побив попередній у 16,3 градуса 1935 року.
- Про аномально теплу погоду повідомили: Нідерланди, Франція і Німеччина.