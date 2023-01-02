Тепла зима позбавляє Росію впливу: ціни на газ у Європі пробили дно

Ціни на газ у Європі досягли мінімуму з моменту розв'язання Росією повномасштабної війни. Вони є у 5 разів меншими за піки у серпні та у 2,5 меншою за встановлену стелю цін на паливо.

У понеділок ціна газу на нідерландській біржі TTF для доставлення у лютому впала на 4,6% до 72,75 євро. Наразі це найнижча ціна з 21 лютого.

Цікаво Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters

Чому впала ціна на газ

Ціна палива у Європі знизилась майже на 50% за грудень. Ця тенденція до зниження стала можливою завдяки "великим запасам газу, які були створені, і попиту, який пом’якшується, зокрема завдяки сприятливим кліматичним умовам", пояснює Себастьян Періс Хорвіц.

Це хороша новина для європейських держав і для економік регіону,

– сказав він.

Ціни на електроенергію у Європі також знизились

Ціна на газ впливає на електроенергію, оскільки багато європейських електростанцій спалюють газ для виробництва електроенергії. Тому у Франції оптова ціна на електроенергію з постачанням у 2023 році, яка наприкінці серпня перевищувала 1000 євро/МВт-год, у п’ятницю впала до 240 євро. Цей показник є найнижчим з квітня.

Ці коливання оптових цін безпосередньо не відображаються на цінах для споживачів, оскільки постачальники електроенергії поки що не коригують свої тарифи, особливо в цей період, коли ціни можуть стрибати з дня на день.

Нагадаємо, Європа зустріла Новий рік з аномально теплою погодою, яка триває й упродовж перших тижнів січня.